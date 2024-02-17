Uluslararası Kızılalan Dağ Bisiklet Yarışı Alanya'da başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen Uluslararası Kızılalan MTB Cup Yarışları'na kadınlar ve erkelerde Türkiye dahil 7 ülkeden 114 sporcu katıldı.

Her bir turu yaklaşık 12 dakika süren 4 kilometrelik parkurda, erkekler 8, kadınlar 7 tur boyunca yarıştı.

Yarış sonunda kadınlarda Kazakistan'dan Alina Sarkulova birinci, aynı ülkeden Tatyana Geneleva ikinci, Ukrayna'dan Iryna Slobodan üçüncü oldu.

[Fotoğraf: AA]

Erkelerde ise Ukrayna'dan Dmyrtro Titarenko birinciliği aynı ülkeden Oleksandr Hudyma ikinciliği ve Meksika'dan Amando Martinez Galvan üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bugün sporcuların uluslararası C2 denilen orta zorlukta bir yarışmada pedal çevirdiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Müftüoğlu, organizasyonun gerçekleştirildiği Alanya'nın Türkiye'de dağ bisikletinin başladığı nokta olduğunu ifade etti.

"Alanya dağ bisikletinde özel bir parkura sahip. Kızılalan bölgesini de özel olarak hazırladık. Buradaki sporcular olimpiyat kotası için puan toplayacak."

[Fotoğraf: AA]

Alanya yerel yönetiminin desteğina dikkati çeken Müftüoğlu, bisiklet turizminde de her yıl büyük bir yol aldıklarını kaydetti. Müftüoğlu, bu anlamda Turizm ve Spor Bakanlığının katkılarının da büyük önem arz ettiğini anlattı.

"Bisiklet Turizm Derneği kuruldu. Bisiklet dostu oteller çoğalmaya başlamadı. Alanya'da bisiklet kampları başladı. Yani bisiklet turizminde önemli gelişmeler yaşıyoruz. Hem bisikletin yayılması hem de spor turizminde ülkemizin gelir elde etmesi anlamında projeleri hayata geçiriyoruz ve bunun meyvesini de alamaya başladık."

Yarışlar yarın düzenlenecek C1 kategorisiyle sona erecek.