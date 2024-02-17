Çok Bulutlu 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 17.02.2024 14:00

Uluslararası Kızılalan Dağ Bisiklet Yarışı Alanya'da başladı

Antalya'nın Alanya ilçesi düzenlenen "Uluslararası Kızılalan MTB CUP C2 Dağ Bisiklet Yarışı" başladı.

Uluslararası Kızılalan Dağ Bisiklet Yarışı Alanya'da başladı
[Fotograf: AA]

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen Uluslararası Kızılalan MTB Cup Yarışları'na kadınlar ve erkelerde Türkiye dahil 7 ülkeden 114 sporcu katıldı.

Her bir turu yaklaşık 12 dakika süren 4 kilometrelik parkurda, erkekler 8, kadınlar 7 tur boyunca yarıştı.

Yarış sonunda kadınlarda Kazakistan'dan Alina Sarkulova birinci, aynı ülkeden Tatyana Geneleva ikinci, Ukrayna'dan Iryna Slobodan üçüncü oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erkelerde ise Ukrayna'dan Dmyrtro Titarenko birinciliği aynı ülkeden Oleksandr Hudyma ikinciliği ve Meksika'dan Amando Martinez Galvan üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bugün sporcuların uluslararası C2 denilen orta zorlukta bir yarışmada pedal çevirdiklerini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Müftüoğlu, organizasyonun gerçekleştirildiği Alanya'nın Türkiye'de dağ bisikletinin başladığı nokta olduğunu ifade etti.

"Alanya dağ bisikletinde özel bir parkura sahip. Kızılalan bölgesini de özel olarak hazırladık. Buradaki sporcular olimpiyat kotası için puan toplayacak."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Alanya yerel yönetiminin desteğina dikkati çeken Müftüoğlu, bisiklet turizminde de her yıl büyük bir yol aldıklarını kaydetti. Müftüoğlu, bu anlamda Turizm ve Spor Bakanlığının katkılarının da büyük önem arz ettiğini anlattı.

"Bisiklet Turizm Derneği kuruldu. Bisiklet dostu oteller çoğalmaya başlamadı. Alanya'da bisiklet kampları başladı. Yani bisiklet turizminde önemli gelişmeler yaşıyoruz. Hem bisikletin yayılması hem de spor turizminde ülkemizin gelir elde etmesi anlamında projeleri hayata geçiriyoruz ve bunun meyvesini de alamaya başladık."

Yarışlar yarın düzenlenecek C1 kategorisiyle sona erecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Pistin tozunu attıran minik Zayn babasının izinden gidiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:25
MSB: Yunanistan sahil güvenlik birimlerince denize bırakılan bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı
15:28
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin 63 belediye başkan adayını açıkladı
15:15
146 bin 619 yapıya bina kimlik sertifikası uygulandı
14:46
Bakan Tunç: Davalarda 2 hafta içerisinde itiraz ya da temyiz yoluna başvurulabilecek
14:38
Zehir tacirlerine 14 ilde operasyon: 142 gözaltı
15:08
Marmara'da batan geminin enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldı
6. Etnospor Forumu Antalya'da başladı
6. Etnospor Forumu Antalya'da başladı
FOTO FOKUS
Adıyaman'da 29 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi
Adıyaman'da 29 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ