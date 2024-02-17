İstanbulspor 90+9'da Antalya'dan puanla döndü

Antalyaspor ile İstanbulspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetti.

Antalyaspor ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran İstanbulspor ise 90+9. dakikada bulduğu golle sahadan bir puanla ayrıldı.

Antalyaspor'un gollerini 14 ve 16. dakikalarda Buksa kaydetti. İstanbulspor'un golerini ise 75. dakikada Emrehan Gedikli ile 90+9. dakikada Jackson attı.

Süper Lig'deki galibiyet hasretini 4 maça çıkartan Antalyaspor, bu sezonki 11. beraberliğini alarak 35 puana yükseldi.

Ligdeki üç puan hasretini 5 maça çıkartan İstanbulspor ise 6. beraberliğini alarak 12 puanla son sırada yer aldı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı da Antalyaspor 2-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Bytqi'nin sol çaprazdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Buksa'nın kafayla şutunda top üstten auta çıktı.

6. dakikada Sambissa'nın ceza sahasından şutunda meşin yuvarlak kaleci Leite'nin müdahalesiyle dışarıya gitti.

GOL - 14. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ramzi Safuri'nin sol çaprazdan ortasına arka direk gerisinde iyi yükselen Van de Streek'in kafayla pas verdiği Buksa, kale çizgisi önünden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 16. dakikada Akdeniz ekibi farkı 2'ye çıkardı. Güray Vural'ın derinlemesine pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Buksa'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Alp Arda'nın solundan direğe çarpıp ağlarla buluştu. 2-0.

43. dakikada Emir Kaan Gültekin'in ceza sahası dışından sert ve düzgün şutunda kaleci Leite, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Bitexen Antalyaspor 2-0 önde bitirdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada Sambissa'nın sağ kanattan ortasında, ceza sahası sol çaprazda topla buluşturduğu Emir Kaan Gültekin'in şutunda kaleci Leite topu kontrol etti.

60. dakikada Ali Yaşar'ın sol çaprazdan ortasında kale çizgisi önünde topla buluşan Emrehan Gedikli'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

GOL - 75. dakikada İstanbulspor farkı 1'e indirdi. Mamadou'nun derinlemesine pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Emrehan Gedikli, meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin solundan ağlarla buluşturdu. 2-1.

PENALTI - 90+7. dakikada İstanbulspor penaltı kazandı. Özcan Şahan ceza sahasında Veysel Sarı'nın müdahalesi sonrası yerde kalınca, hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını işaret etti.

GOL - 90+9. dakikada penaltıyı kullanan Jackson, meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin solundan filelere gönderdi. 2-2.

Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Yusuf Bozdoğan

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 63 Ufuk Akyol), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric (Dk. 76 Erdal Rakip), Safuri (Dk. 63 Erdoğan Yeşilyurt), Bytyqi (Dk. 83 Milosevic), Buksa.

İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa (Dk. 67 Eslem Öztürk), Mehmet Yeşil, Deli, Coly (Dk. 88 Tunahan Şamdanlı), Ali Yaşar, Vefa Temel (Dk. 46 Emrehan Gedikli), Vorobjonas, Jackson, Mamadou (Dk. 80 Özcan Şahan), Emir Kaan Gültekin (Dk. 88 Eren Arda Şan).

Goller: Dk. 14 ve 16 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 75 Emrehan Gedikli, Dk. 90+9 Jackson (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Deli, Dk. 54 Coly (İstanbulspor) Dk. 90+7 Veysel Sarı, Dk. 90+10 Bahadır Öztürk(Bitexen Antalyaspor)

Sergen Yalçın: 2-0'dan 2-2'ye gelmek bizim adımıza üzücüydü

Bitexen Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

[Fotoğraf: İHA]

Yalçın, kesinlikle kazanmaları gereken bir müsabakaya çıktıklarını ifade etti.

"Kağıt üzerinde üç puan yazdığımız bir maçtı. Ancak tabii maçlar sahada oynanıyor, kağıt üzerinde olmuyor. Oyunun ilk yarısında çok iyi bir oyun. 2-0 önde olduğumuz bir müsabaka ve çok pozisyon kaçırdığımız bir maç. Oyun ikinci yarısı da tam tersi. 2-0'dan 2-2'ye gelmek bizim adımıza üzücüydü."

Yalçın, maçtaki hakem yönetimini de eleştirdi.

"Maalesef hakem arkadaşlarımızın bir yönetimi çok sağlıklı değil. Hiç memnun değiliz. Geçen hafta da aynısını yaşadık Samsun'da. Bu hafta da aynısını yaşadık. Ülke futbolunun sorunu belki ama biz de kendi üzerimize düşen payımızı hakem arkadaşlardan bu hafta aldık."

Yalçın, İstanbulspor cephesinden hakem yönetimiyle ilgili şikayet gelmesine anlam veremediğini dile getirdi.

"Onlar adına gayet güzel maç yönetti bence. Onun çok şikayet edilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Son dakikadaki tacı bize verse zaten maç bitiyor. Biz üç puanı kurtaracağız buradan. Ama dediğim gibi bu tecrübesiz hakemler maalesef ligin dengesini çok bozuyorlar. Oyunları çok bozuyorlar. İnanılmaz kötü bir maç yönetti."

Osman Zeki Korkmaz: Üreterek, Türk futboluna bir değer katarak gidiyoruz

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

[Fotoğraf: İHA]

Mücadeleye iyi stratejiyle başladıklarını belirten Korkmaz, arka arkaya yedikleri iki gole rağmen ikinci yarıda iyi reaksiyon gösterdiklerini vurguladı.

Korkmaz, maçta lehlerine olan iki penaltı pozisyonundan sadece birinin verildiğini öne sürerek, Ali Yaşar'ın ambulansta oksijen tüpüne bağlandığı pozisyona faul verilmediğini söyledi.

Genç oyunculara şans verdiklerini de anlatan Korkmaz, bugün Antalya'da forma giyen Eren Arda Şan'ın 2006 doğumlu ve Süper Lig'deki ilk maçına çıktığına dikkati çekti.

Korkmaz, tribünlerdeki "İstanbulspor kümeye" sloganlarına değindi.

"Biz direnç koydukça ortaya bu sloganı son birkaç maçtır da duyuyoruz. İstanbulspor'un teknik direktörü olarak ben söyleyeyim, başka taraftarların, başka insanların bağırmasına gerek yok. Evet, biz belki kümeye gidiyoruz ama çok klas adamlar olarak gidiyoruz. Çok klas bir kulüp olarak gidiyoruz. Üreterek, Türk futboluna bir değer katarak gidiyoruz."

Antalyaspor Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil: Hakkımızı arayacağız sonuna kadar

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

Antalyaspor Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını ifade etti.

Yeşil, mücadelenin ikinci yarısında iyi futbol ortaya koyamadıklarını dile getirdi.

"Bu hafta başımıza gelenler geçen haftaki Samsun maçında verilen ofsayt. Yedi dakika ofsayt için karar çıkmadı. Artık biz bu işin arkasında bir art niyet olduğunu düşünüyoruz yani. Dördüncü hakemin önünde rakip takımın taca çıkan topu onlara veriyor. Onun neticesinde penaltıyla maçı berabere bitiriyoruz. Biz artık bunu hakem hatası olarak görmüyoruz. Gerçekten 'Efendiliğimizi koruyalım.' diyoruz. 'Centilmenliğimizi koruyalım.' diyoruz ama bu nereye gidecek? Sanki bir şeyler yapılıyor Antalyaspor üzerine. Hakkımızı arayacağız sonuna kadar. Bunu burada bırakmayacağız. Bu kadar hata arka arkaya olmaz. Samsunspor maçına dönersek, maçı 1-0'a getiriyoruz. Çizgi yanlış çiziliyor. Doğru dürüst çizilmiyor bizim yediğimiz golde aynı şekilde ofsayt olan bir pozisyon ofsayt olarak görünmüyor. Bunu bütün Türkiye görüyor. VAR denen bir şey var. Var mı yok mu belli değil. Onlar göremiyorlar. Burada dördüncü hakemin önünde apaçık ortada. Resmen Antalyaspor bugün doğrandı. Yani futbol oynamamıza izin vermediler."