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Spor
AA 17.02.2024 16:25

Gaziantep FK Samsunspor'u ağırlayacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Gaziantep FK Samsunspor'u ağırlayacak
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligdeki son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrılan Samsun ekibi, 29 puanlı 3 takım arasında averajla 13. sırada yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Gaziantep FK'yi yenerek küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Samsun ekibinde sarı kart cezalısı Olivier Ntcham kamp kadrosunda yer almazken, hafif sakatlığı bulunan Youssef Ait Benasser'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

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Gaziantep FK Samsunspor
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