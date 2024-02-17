Milli judocu Ejder Toktay Azerbaycan'da bronz madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Ejder'in başkent Bakü'de düzenlenen ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyonda 73 kiloda bireysel olarak müsabakalara katılan Ayub Khazhaliev'le üçüncülük maçında karşılaştığı belirtildi.
Rakibini mağlup eden milli sporcu bronz madalya kazandı.
Ejder Toktay'dan bronz madalya.— Judo Federasyonu (@turkjudo) February 17, 2024
Azerbaycan'in Bakü kentinde düzenlenen ve Paris Olimpiyatlarına puan veren Bakü Grand Slam birinci gününde erkekler 73 kg. da yarışan sporcumuz EJDER TOKTAY bronz madalya müsabakasında Ayub KHAZHALIEV'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. pic.twitter.com/VAAYTGbeSX