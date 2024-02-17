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Spor
AA 17.02.2024 18:55

Milli judocu Ejder Toktay Azerbaycan'da bronz madalya kazandı

Milli judocu Ejder Toktay, Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Grand Slam müsabakalarında bronz madalya elde etti.

Milli judocu Ejder Toktay Azerbaycan'da bronz madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Ejder'in başkent Bakü'de düzenlenen ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyonda 73 kiloda bireysel olarak müsabakalara katılan Ayub Khazhaliev'le üçüncülük maçında karşılaştığı belirtildi.

Rakibini mağlup eden milli sporcu bronz madalya kazandı.


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