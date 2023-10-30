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Spor
TRT SPOR 30.10.2023 11:35

Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya yeni sözleşme

Galatasaray'da iç transfer için düğmeye basıldı. Sarı kırmızılılar, kaptan Fernando Muslera ile sözleşme yenilemek için harekete geçti.

Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya yeni sözleşme
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Trendyol Süper Lig'de 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı kırmızılılar, takımdaki birçok futbolculunun sözleşmesinde iyileştirme veya uzatma yapmayı hedefliyor.

Yeni sözleşme görüşmeleri süren oyunculardan biri de Fernando Muslera. Uruguaylı kalecinin mukavelesi, sezon sonunda bitecek. Sarı kırmızılılar, tecrübeli file bekçisiyle yola devam etmeyi planlıyor.

Fernando Muslera, Galatasaray'da yıllık 2,5 milyon euro kazanıyor. Yönetim, 37 yaşındaki kalecinin maaşında indirim yaparak anlaşmayı istiyor. Muslera da bu konuya sıcak bakıyor.

Fernando Muslera, 2011-2012 sezonunda İtalyan ekibi Lazio'dan transfer edilmişti. Uruguaylı file bekçisi, 475 maçta terlettiği Galatasaray formasıyla 6 lig şampiyonluğu yaşadı.

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