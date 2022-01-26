Kulüpten yapılan açıklamada, Yedlin’in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği belirtilerek, "Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin’e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Gösterdiğin mücadele ve takımımıza katkıların için teşekkürler Yedlin!



Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/MGDz2mOlXp — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 26, 2022

Galatasaray'ın 1 Şubat 2021'de İngiltere'nin Newcastle United'dan transfer ettiği 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 27 lig, 8 Avrupa ve bir Türkiye Kupası olmak üzere 36 resmi maçta bir gol attı.