Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da Yedlin ile yollar ayrıldı
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray, DeAndre Yedlin ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Yedlin’in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği belirtilerek, "Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin’e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.
Gösterdiğin mücadele ve takımımıza katkıların için teşekkürler Yedlin!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 26, 2022
Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/MGDz2mOlXp
Galatasaray'ın 1 Şubat 2021'de İngiltere'nin Newcastle United'dan transfer ettiği 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 27 lig, 8 Avrupa ve bir Türkiye Kupası olmak üzere 36 resmi maçta bir gol attı.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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