Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Altay'da Mert Nobre ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da 3 maç önce Mustafa Denizli'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre ile siyah-beyazlı yönetim bir araya gelerek yollarını ayırdı.
Takımın başında çıktığı Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarından yenilgiyle ayrılan Nobre, bugün başlayan Antalya kampına katılmadı.
Teknik patron Mert Nobre, geçen sezon son 5 maçta göreve gelen Mustafa Denizli'nin yardımcı antrenörlüğünü üstleniyordu. Altay yönetimi teknik direktör arayışlarına başladı.
Sayın Mert Nobre’ye bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ederiz.— Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) January 26, 2022
Altay Spor Kulübü
Yönetim Kurulu
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Etiketler: Altay Süper Lig Transfer Haberleri
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