Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Frutti Extra Bursaspor-Umana Reyer maçı ertelendi
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki Frutti Extra Bursaspor-Umana Reyer maçı ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ligin 11. haftasında bugün oynanması planlanan mücadelenin olumsuz hava koşullarından dolayı İtalyan temsilcisinin Türkiye'ye gelememesi nedeniyle ertelendi.
Karşılaşmanın tarihinin şartların değerlendirilmesinin ardından yeniden planlanacağı duyuruldu.
Etiketler: Avrupa Kupaları Basketbol Bursa
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