Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için yapılan COVID-19 testlerinin ardından bir futbolcunun yanı sıra bir çalışanın da test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/GLDf7eY2lA — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 26, 2022

Testi pozitif çıkan futbolcunun semptomu olmadığı ve bu oyuncunun karantina süresinin dolmasının ardından takıma katılacağı ifade edildi.