Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 21:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için yapılan COVID-19 testlerinin ardından bir futbolcunun yanı sıra bir çalışanın da test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/GLDf7eY2lA— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 26, 2022
Testi pozitif çıkan futbolcunun semptomu olmadığı ve bu oyuncunun karantina süresinin dolmasının ardından takıma katılacağı ifade edildi.
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs Süper Lig
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