İkinci etap yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'nın Tirol eyaletinde bulunan sarı-kırmızılı takım, Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Salzburg yakınlarındaki Grödig şehrindeki Untersberg Arena'da yapılacak maç TSİ 19.00'da başlayacak.

Fiorentina ile yapılacak müsabaka, Galatasaray'ın yeni sezon öncesi çıkacağı 7. hazırlık maçı olacak.

Daha önce 6 maçta kendisini sınayan sarı-kırmızılılar, ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşamıştı.