Haber Giriş: Kaynak: DHA
Galatasaray'da Lemina'dan iyi haber
[Fotoğraf: DHA]
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Lemina, koşulara başladı.
Sarı-kırmızılıların Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı.
Daha sonra takım hâlinde pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar oynandı.
İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Öte yandan, Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladı.
Antrenman öncesi, Younes Belhanda ve Ahmet Çalık'ın doğum günü kutlandı. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Etiketler: Galatasaray süper ligSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 15:15
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