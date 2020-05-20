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Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Galatasaray Kulübü, bu sabah yapılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah yapılan KOVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır." denildi.
Etiketler: gs galatasaray koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 23:36
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