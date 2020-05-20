Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bu yıl yapılmayacak
Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.
Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, turun 2021 nisan ayında düzenleneceğini ifade etti.
Küçükbakırcı, "Bu yıl düzenleyebilseydik 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde boşluk vardı. O boşlukta bile hala pandemi riski görünüyor. Fransa Turu'nun bile yapılma ihtimali zayıf. Bundan dolayı insanların sağlığı, güvenliği için turu 2021 nisan ayına aldık. Ayrıca 8 etabın İstanbul etabını WorldTour kategorisinde yapacağız" ifadelerini kullandı.
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