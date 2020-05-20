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Watford'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AFP]
İngiltere Premier Lig takımı Watford'un bir futbolcusu yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun karantinaya alındığı belirtildi.
Watford'dan yapılan yazılı açıklamada, bir futbolcu ve iki çalışanın testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Kulüp, test sonuçları pozitif çıkanların isimlerini açıklamayacağını belirtti.
Test sonucu pozitif çıkanların 7 gün karantinada kalacağı ve sonrasında tekrar test yaptıracakları açıklandı.
Daha önce yapılan açıklamada, Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan testlerde, isimleri verilmeyen 3 kulüpten 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Etiketler: WatfordSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:30
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