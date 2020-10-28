Galatasaray'da hedef, galibiyet serisi yakalamak. Sarı kırmızılılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda yenerek moral bulmuştu.

Teknik direktör Fatih Terim'in, milli maçlar için lige verilecek ara öncesinde oynanacak iki maça odaklandığı ifade edildi.

Tecrübeli teknik adamın, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor maçlarını da kayıpsız geçmeyi amaçladığı öğrenildi.

Terim oyuncularıyla yakından ilgileniyor

Fatih Terim, yönetimle gerçekleştirilen toplantının ardından yakalanan olumlu hava ile birlikte futbolcularını da motive ediyor.

Takım ile bir toplantı gerçekleştiren tecrübeli teknik adamın, ligin daha yeni başladığını ve önlerinde uzun bir maratonun olduğunu söylediği kaydedildi.

Sezon başındaki maçların geride kaldığını dile getiren Terim'in, futbolcularından ilk olarak MKE Ankaragücü karşılaşmasına konsantre olmalarını istediği gelen haberler arasında.

Deneyimli çalıştırıcının, geçen sezon pandemi öncesinde yakalanan seri galibiyet sürecini hatırlattığı da öğrenildi.