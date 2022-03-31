İdari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas yönetimi, 30 Nisan'da sandık başına gidileceğini açıklamıştı. Başkan adayları, 8 Nisan'a kadar listelerini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etmek zorunda.

İlk aday Metin Öztürk

Şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim, önceki seçimde de yarışan Metin Öztürk oldu. Kulislerde başkanlık için birçok isim dillendiriliyor.

Camiada hakim olan genel hava ise seçilecek yönetimin birleştirici bir listeye sahip olması yönünde.

Eşref Hamamcıoğlu'nun da yeniden aday olması bekleniyor

Haziran ayındaki seçimi 41 oyla kaybeden Eşref Hamamcıoğlu’nun, yeniden aday olması bekleniyor. Sarı kırmızılı camiada başkan adaylığı konuşulan bir diğer isimse Ali Dürüst.

Dürüst'ün, adaylığa sıcak baktığı öne sürülüyor. Eski başkanlardan Ünal Aysal başkan adayı olmayacağını açıkladı. Dursun Özbek ise şu an için aday olmayı düşünmüyor.

Diğer yandan ligde 15. sırada bulunan Galatasaray, seçim sürecinde kritik 4 maça çıkacak. Sarı kırmızılılar, Nisan ayı boyunca Vavacars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Altay ile karşılaşacak.