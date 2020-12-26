Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da Feghouli'nin doğum günü kutlandı
Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin doğum günü kutlandı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Feghouli'nin doğum gününün futbol takımının Trabzonspor maçı için kamp yaptığı otelde kutlandığı belirtildi.
Paylaşımda, teknik direktör Fatih Terim, oyuncular Arda Turan ve Ömer Bayram'ın 31 yaşına giren Feghouli'yi tebrik ederken çekilen fotoğraflar kullanıldı.
Sofiane Feghouli’nin doğum günü, takımımızın kamp yaptığı otelde kutlandı. pic.twitter.com/kqtXuW6y8K— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) December 26, 2020
Etiketler: Galatasaray
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