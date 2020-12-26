Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karşıyaka'da 11 koronavirüs vakası
Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da 8'i futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Altındağspor maçı öncesinde uygulanan testlerde 3 futbolcu, 1 antrenör ve 1 çalışanda pozitif bulguya rastlandı.
Yapılan testlerde 5 futbolcu ve 1 çalışanın daha Covid-19 testi pozitif çıktı.
Testi pozitif çıkan kişiler izolasyona alındı.
Bilgilendirme | Futbol Takımımızın Test Sonuçları Hakkında pic.twitter.com/M18Ok6wRJI— Karşıyaka Spor Kulübü (@KSKorgtr) December 26, 2020
Etiketler: Koronavirüs
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