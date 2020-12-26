Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Altındağspor maçı öncesinde uygulanan testlerde 3 futbolcu, 1 antrenör ve 1 çalışanda pozitif bulguya rastlandı.

Yapılan testlerde 5 futbolcu ve 1 çalışanın daha Covid-19 testi pozitif çıktı.

Testi pozitif çıkan kişiler izolasyona alındı.