Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Ahmet Ağaoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, başkan yardımcısı ve mali sayman Emin Kahraman, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Hayırlıoğlu, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk ve Lokman Sadıklar, 22 Aralık'ta vefat eden kulübün efsanelerinden Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Başkan Ağaoğlu, Sümer'in mezarına çiçek bıraktı, ardından da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dua okudu.