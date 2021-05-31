Seçim sürecinin yaşandığı kulüpte, sözleşmesi biten bir çok önemli isim bulunuyor.

Başta kaptan Arda olmak üzere, Donk, Linnes, Ömer, Şener, Emre Taşdemir ve Emre Akbaba serbest statüde oyuncu durumuna geldi.

Kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Saracchi, Etebo, Gedson ve Halil Dervişoğlu ise resmi olarak kulüplerine döndü. Henry Onyekuru’nun ise 11 Haziran’a kadar satın alma opsiyonu bulunuyor.

Yönetim, Nijeryalı futbolcunun 4 milyon 350 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray'ı sezon açılışı öncesinde kadro açısından sıkıntılı bir süreç bekliyor.

Farklı takımlarda kiralık olarak sezonu geçiren; Diagne, Jimmy Durmaz, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Sekidika, Emin Bayram, Ali Yavuz ve Yunus Akgün sezon başı kampına katılacak.

Sarı kırmızılılar, böylece 4’ü kaleci olmak üzere toplamda 23 futbolcuyla sezona başlayacak.