Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav seçimde aday olmayacak
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, seçimde aday olmayacağını açıkladı.
Murat Cavcav'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, kırmızı siyahlı kulübün yönetim kurulu 3-10 Haziran tarihlerinde kongre kararı aldı.
"Genel kurulumuzda yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağımı belirtmek isterim. Adaylar ve seçilecek başkan ile yönetim kuruluna başarı dilerim."
Murat Cavcav, 37 yıl Gençlerbirliği Kulübünün başkanlığını yapan babası İlhan Cavcav'ın vefatının ardından 2017'den bu yana kırmızı-siyahlı kulüpte başkanlık görevini yürütüyordu.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 38 puanla 20. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, küme düşmüştü.
Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Murat Cavcav’dan Kamuoyuna Açıklama— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) May 31, 2021
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