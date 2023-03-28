Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı.

İdman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma ve top kapma çalışması ile sona erdi.

Sarı- kırmızılı ekipte, Dries Mertens antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, 29 Mart Çarşamba günün saat 17.30’da yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.