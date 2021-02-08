Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da bir futbolcunun COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Galatasaray, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Galatasaray'da oyuncular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanların bugün yapılan COVID-19 PCR testleri sonuçlandı.
Sarı-kırmızılı kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, bir oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Oyuncunun tedavisi ve karantina sürecinin başlatıldığı da vurgulandı.
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs
Son Haberler
- 19:17
- 19:16
- 19:20
- 19:00
- 18:57
Sıradaki Haber
Ankaraspor, Ümit Özat ile 1,5 yıllığına anlaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz