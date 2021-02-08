Ankaraspor'da Mehmet Ak'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ümit Özat getirildi.

Özat, Ankaraspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ümit Özat'la yollarının yeniden kesiştiği için mutlu olduğunu aktararak, "Ümit Özat benim evladım gibidir. Futbolculuğundan bu yana 35 yıldır tanıdığım, sevdiğim, her daim görüştüğüm değerli bir kardeşimdir. Yıllar sonra yine bir araya geldiğimiz için mutluyum. İnşallah takımımıza faydalı olacaktır. Allah'ın izni, hocamızın da katkısıyla bu zorlu günlerimizi geride bırakacağız" dedi.

Ankaraspor, TFF 1. Lig'de 13 puanla 17. sırada bulunuyor.