Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için ara transfer döneminin son gününde ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen genç futbolcunun karantina süresi tamamlandı.

Tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.