Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için ara transfer döneminin son gününde ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen genç futbolcunun karantina süresi tamamlandı.
Tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
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