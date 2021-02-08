Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankaragücü ligin ikinci devresine kötü başladı
Süper Lig'in ikinci devresinde çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılamayan MKE Ankaragücü, küme düşme hattından kurtulamadı.
Süper Lig'de dün sahasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen sarı-lacivertliler, ikinci devrede çıktığı iki karşılaşmayı da kaybetmiş oldu.
Ligin ikinci yarısının ilk haftasında düşme hattındaki rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kritik maçta 1-0 yenilen başkent temsilcisi, bay geçtiği haftadan sonra Demir Grup Sivasspor'a da farklı kaybetti.
MKE Ankaragücü, 24. hafta sonunda 18 puanla 20. sırada kaldı.
Son 7 maçta tek galibiyet
Sarı-lacivertliler, son 7 maçında 6 yenilgi alarak kötü bir performans sergiledi.
Bu süreçte Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor'a yenilen MKE Ankaragücü, sadece Kasımpaşa karşısında 3 puan alabildi.
Etiketler: MKE Ankaragücü Süper Lig
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