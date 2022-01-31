Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 12:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray'da Bartuğ Elmaz Marsilya'ya imza attı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Galatasaray ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamayan Bartuğ Elmaz, Marsilya'ya imza attı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 18 yaşındaki genç oyuncu Bartuğ Elmaz, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaştı.
Altyapısından yetiştiği sarı kırmızılı takım ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamayan Bartuğ, sezon sonunda 4 yıllık sözleşme imzaladığı Marsilya'ya gittiş.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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