Galatasaray Spor Kulubü'nün sosyal medya Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimizin katkılarıyla dün sabah (14 Mayıs) yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve performans ekibimizdeki bir yardımcı personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) pozitif vaka sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımın antrenmanlarının 6 gün süreyle durdurulduğu duyuruldu.

Kulüp ayrıca testlerin bu süre sonrasında da tekrar edileceğini belirtti.

Sarı kırmızlı ekipte daha önce başkan yardımcıları Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ile teknik direktör Fatih Terim de de koronavirüs tespit edilmişti.