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Giresunspor'da koronavirüs vakası
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da bir kulüp personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 12 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve personele Covid-19 tanı testinin yapıldığı anımsatıldı.
Bir kulüp personelinin test sonucunun pozitif çıktığı ve gerekli tedavilere başlandığı belirtilirken, "Testi pozitif çıkan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: TFF 1. Lig giresunspor koronavirüs testiSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 22:17
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