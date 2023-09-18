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Spor
AA 18.09.2023 12:37

Galatasaray'a yeni sponsor

Galatasaray Kulübü ile Başkent İnşaat arasında, futbol takımının Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarının forma şort reklamı için sponsorluk anlaşması imzalandı.

Galatasaray'a yeni sponsor

RAMS Park'ta gerçekleştirilen anlaşmanın imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Başkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Vergili katıldı.

Törende konuşan Dursun Özbek, sponsorluktan dolayı Başkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Vergili'ye teşekkür etti.

"Futbol takımımızın koyduğu hedeflere ulaşması için destek veren her firma bizim için çok değerli. Galatasaray ile aynı hayalleri kurup, aynı başarılara ulaşmayı hedefleyen her markanın bizimle birlikte olacağına inanıyoruz. Bu birlikteliklerin sadece Galatasaray'a değil, bu markalara da çok büyük fayda sağlayacağına son derece eminiz. Hafta sonu güzel bir oyunla lig maçımızı kazandık. Çarşamba günü her zaman olmamız gereken yerde, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımızı oynayacağız. Umarım başarılı bir dönem bu maçla başlar. Anlaşmamızın Galatasaray'ımıza, Başkent İnşaat'a ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum."


Özbek, bu sene sponsorluk anlamında önemli adımlar attıklarını aktardı.

"Bu sene sponsorluk seviyesi çok yukarıya çıktı. Daha önceki senelerle kıyaslanmayacak şekilde bizimle beraber hayal kuran taraftarlarımızın şirketleri ile kurumların Galatasaray'a ilgisi son derece büyük. Özellikle futbol takımımızın gösterdiği başarılar, kurulan takımın şekli ve yıldız oyuncuların çokluğu dolayısıyla büyük bir talep oldu. Bu manada Galatasaray'a destek veren herkese çok teşekkür ediyorum."

Galatasaray'a yeni sponsor

Uğur Vergili de taraftarı olduğu Galatasaray'a sponsor olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Vergili, sarı-kırmızılı kulübe inşaat projelerinde de katkı sunmak istediklerini sözlerine ekledi.

"Gücümüz yettiğince Galatasaray'ın yanında olmak inşallah bize nasip olur. Başkanıma teşekkür ediyorum. Olabildiğince yanınızda olmak istiyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum."

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