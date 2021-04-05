Galatasaray, Beşiktaş’ın Kasımpaşa’ya mağlup olmasıyla zirve yarışında yeniden umutlandı.

Hatay deplasmanında ağır yara alan sarı kırmızılılar, liderin puan kaybetmesiyle gözünü "bay" geçeceği haftanın ardından oynayacağı Fatih Karagümrük maçına çevirdi.

Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını motive etmek için yoğun uğraş veriyor. Ligde dengelerin her an değişebileceğini belirten Terim, futbolcularına Fatih Karagümrük galibiyetinin önemini anlatıyor.

Galatasaray’da teknik heyet, hafta boyunca son 2 maçın izlerini silmeye odaklanacak. Eksik oyunculardan bazılarının dönecek olması da Fatih Terim’in elini güçlendiriyor.

Terim'den savunmaya uyarı

Galatasaray, Marcao, Luyindama ve Yedlin’in cezasının bitmesiyle ideal savunma kurgusuna kavuşacak.

Diğer yandan son 2 maçta yenilen 7 gol, Fatih Terim'i harekete geçirdi. Deneyimli çalıştırıcı, antrenmanlarda savunma oyuncuları ile yakından ilgileniyor.

Terim, görüntülü analizler yardımıyla yapılan hataları oyuncularına aktarıyor. Fatih Terim, futbolcularından en uçtan başlayarak takım savunmasına katkı vermelerini de istiyor.