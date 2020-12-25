Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 18:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Galatasaray ve Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Galatasaray Kulübü ve Başkanı Mustafa Cengiz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nce sevk raporları açıklandı.
TFF, Galatasaray Kulübü ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
Etiketler: Galatasaray Mustafa Cengiz TFF
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