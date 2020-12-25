Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 17:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester City'de 4 kişi koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Manchester City'de futbolcular Gabriel Jesus, Kyle Walker ve ismi açıklanmayan iki kişi daha koronavirüse yakalandı.
Manchester City, koronavirüse yakalanan futbolcularla ilgili açıklama yaptı.
Futbolcular Gabriel Jesus ve Kyle Walker'ın yanı sıra isimleri paylaşılmayan iki çalışanın COVID-19 test sonucu pozitif çıktı.
Bu kişiler protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacaklar.
Etiketler: Koronavirüs Premier Lig
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