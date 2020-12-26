Galatasaray'ın ilk golünü 44. dakikada Arda Turan kaydetti.

55. dakikada sahneye çıkan Oğulcan Çağlayan farkı 2'ye çıkartan isim oldu. Genç oyunucu bu golle sarı kırmızılı formayla ilk golünü Trabzonspor deplasmanında attı.

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ligde ilk yenilgisini alan Trabzonspor haftayı 20 puanla kapattı. Öte yandan bordo mavili ekip ligde 7 maç sonra mağlup oldu.

Zirve yarışında kritik bir galibiyet alan Galatasaray ise haftayı 29 puanla tamamladı.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray ise Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasında ceza yayı gerisinden Feghouli'nin sert ve düzgün vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.

7. dakikada Djaniny'nin pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Flavio'nun sert şutunda, top yandan auta gitti.

11. dakikada Flavio'nun kendi yarı alanından uzun pasında savunmanın arkasında topla hareketlenen Djaniny'nin sağ çaprazda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

16. dakikada Arda Turan'ın pasında ceza alanına sokulan Emre Kılınç'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.

25. dakikada Baker'in soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk, sol üst köşeya giden topu kornere çelmeyi başardı.

34. dakikada Galatasaray'da sakatlanan Feghouli'nin yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

GOL - 44. dakikada sağdan hareketlenerek ceza alanına giren ve Oğulcan Çağlayan ile duvar pası yapan Emre Kılınç'ın yakın mesafeden şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan dönerken, pozisyonu takip eden Arda Turan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 55. dakikada Ömer Bayram uzun pasını savunma arkasındaki Oğulcan ile buluşturdu. Oğulcan, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi ancak önce ofsayt bayrağı kalktı ardından pozisyon VAR'da incelendi ve gol geçerli sayıldı. 0-2

67. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Hugo'nun yerine Hosseini, oyuna dahil oldu.

68. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Afobe'nin şutunda, top yandan auta gitti.

73. dakikada Serkan Asan'ın pası sonrası Baker'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.

76. dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Abdulkadir Parmak'ın şutunda, top kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Abdulkadir Parmak dönen topu tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hugo (Dk. 67 Hosseini), Marlon, Baker, Yusuf Sarı (Dk. 67 Afobe), Flavio, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Djaniny

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 34 Ömer Bayram), Emre Kılınç, Belhanda (Dk. 86 Falcao), Arda Turan (Dk. 71 Emre Akbaba), Oğulcan Çağlayan (Dk. 86 Luyindama)

Goller: Dk. 44 Arda Turan, Dk. 55 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 14 Taylan Antalyalı, Dk. 24 Elabdellaoui, Dk. 77 Ömer Bayram (Galatasaray) Dk. 35 Flavio, Dk. 41 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)