Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Aboubakar 2 maçta yok
Beşiktaş, annesinin cenaze işlemleri için Kamerun'a gidecek Vincent Aboubakar'ın Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık Pazartesi günü ülkesine gidecek Aboubakar, annesinin 3 Ocak Pazar günü düzenlenecek cenaze törenine katılacak. Aboubakar, 4 Ocak Pazartesi günü ise İstanbul'a dönecek.
Aboubakar, Beşiktaş'ın 15. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor ve 16. haftada deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçlarda takımındaki yerini alamayacak.
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