Galatasaray Trabzon’da hata yapmadı

Papara Park'ta hakem Abdulkadir Bitigen’in yönettiği karşılaşmayı, konuk ekibin 5-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 13 ve 61. dakikalarda Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan ve 80 ve 90+6. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Trabzonspor’un tek golünü 79. dakikada Enis Destan kaydetti.

Zaha'nın 90. dakikada attığı golü hakem Abdulkadir Bitigen, VAR incelemesindan sonra iptal etti.

Bordo-mavililer, deplasmanda aldıkları bu yenilgi sonrasında 37 puanla 3. sırada kaldı. Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibi, bu sezon 2. yenilgisini almış oldu.

Sezonun ilk yarısında oynanan ilk karşılaşmayı da Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray’a 2-0 mağlup olmuştu.

Sarı-kırmızılı ekip ise aldığı bu galibiyetle puanını 54’de yükseltip yeniden Fenerbahçe ile puanını eşitlemiş oldu. Galatasaray, averaj farkıyla 2. sırada yer alıyor.

Kerem Aktürkoğlu 10. golünü kaydetti

Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Trabzonspor'u 5-1 yenerken, Kerem Aktürkoğlu da rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 10. golünü kaydetti. Başarılı futbolcu bu gollerin 7'sini Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde attı.

Zaha gol sayısını 9'a çıkardı

Zaha mücadelenin 13 ve 61. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı. Deneyimli futbolcu ayrıca Kaan Ayhan'ın golünde de asist yaptı.

31 yaşındaki oyuncu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında da 1 kez fileleri havalandıran Zaha'nın bu sezon toplam 9 golü bulunuyor.

Kaan Ayhan'ın ilk gol sevinci

Mücadelenin 64. dakikasında Wilfried Zaha'nın pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Kaan, çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı.

29 yaşındaki futbolcu, attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Ligdeki 102. maçı Galatasaray kazandı

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde 102. kez karşılaştı.

Ligde oynanan 102 karşılaşmanın 45’ini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza alanına doğru sokulan Zaha'nın yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

GOL - 13. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan ceza alanı son çizgisinden çevirdiği topa Zaha'nın yatarak şutunda, yere çapan meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1

[Fotoğraf: AA]

27. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ortasında, Mertens'in kafa ile aşırdığı topu Zaha kafa ile tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

30. dakikada Boey'in sağdan pasında, ceza alanı içinde topla buluşan Zaha'nın şutunda savunmaya çarpan top yan ağlarda kaldı.

39. dakikada Bardhi'nin ara pasında, ceza alanında Fountas'ın dokunduğu topu öne çıkan Muslera'dan döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+3. dakikada Berat Özdemir'den topu kapan Mertens'in ceza alanına girerek yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

58. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ tarafından direğe çarparak dışarı çıktı.

GOL - 61. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında topla birlikte ceza sahasına giren Zaha'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 0-2

[Fotoğraf: AA]

GOL - 65. dakikada Wilfried Zaha'nın pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Kaan Ayhan'ın çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin ağlara gitti. 0-3

[Fotoğraf: AA]

GOL - 79. dakikada Visca'nın sağ taraftan ortasında kale sahasında bulunan Enis Destan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın solundan ağlarla buluştu. 1-3

GOL - 81. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışı sol tarafından uzak köşeye vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlaa gitti. 1-4

[Fotoğraf: AA]

GOL - 90+5. dakikada Tete'nin pasında savunmanın uzaklaştıramadığı top Kerim Aktürkoğlu'nun önüne geldi. Kerem ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-5

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmayı Galatasaray 5-1 kazandı.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Baniya (Mehmet Can Aydın dk. 46), Benkovic (Bakasetas dk. 64), Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Bardhi (Umut Güneş dk. 78), Visca, Fountas (Göktan Gürpüz dk. 84), Enis Destan



Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı (Sanchez dk. 45), Kaan Ayhan (Tete dk. 76), Kerem Demirbay (Berkan Kutlu dk. 76), Lucas Torreira (Tanguy Ndombele dk. 76), Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens (Mauro Icardi dk. 82), Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha



Goller: Zaha (dk. 13 ve 61), Kaan Ayhan (dk. 65), Kerem Aktürkoğlu (dk. 81 ve 90+5) (Galatasaray), Enis Destan (dk.79) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Baniya (Trabzonspor), Torreira, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Stat: Papara Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Savranlar