Ligin ilk haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılı takım, müsabakayı 90. dakikada Bafetimbi Gomis'in kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Galatasaray, sezona galibiyetle girdi. Antalyaspor'un Süper Lig'de geçen sezondan gelen genelde 16, iç sahada ise 13 maçlık yenilmezlik serisi ilk haftayla sona erdi.

Okan Buruk, ilk resmi sınavını kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında ilk resmi sınavına Fraport TAV Antalyaspor karşısında çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın unutulmaz futbolcularından olan Buruk, teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından ilk resmi maçından 3 puanla ayrıldı. Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor'a karşı çıktığı 9 lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik alırken mağlubiyet yaşamadı.

"Cimbom" Okan Buruk yönetiminde sezon öncesi yaptığı 7 hazırlık maçında 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi almıştı.

Ayrıca Galatasaray'ın yeni transferleri Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı ve Fredrik Midtsjö ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Gomis girdi, golünü attı

Galatasaray'da oyuna 89. dakikada giren Bafetimbi Gomis, 90. dakika içinde ağları havalandırdı.

Müsabakanın 89. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil olan Gomis, bir dakika sonra topla ilk buluştuğu pozisyonda fileleri havalandırarak takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Gomis, Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'a karşı çıktığı 4. maçta 4. kez fileleri havalandırdı.

Muslera, kurtarışlarıyla yıldızlaştı

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, yaptığı kurtarışlarla devre arasına golsüz eşitlikle girilmesine büyük katkı sağladı.

Müsabakanın 39. dakikasında Haji Wright'ın karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakibinin kendisini geçmesine izin vermeyen tecrübeli kaleci, 45+3. dakikada ise kendisinin neden olduğu penaltıda Luiz Adriano’nun vuruşunda meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

İkinci yarıda da iyi performansını sürdüren Muslera, 55. dakikada Wright'ın şutunda zamanında müdahale etti.

Muslera, Süper Lig'de kendisine karşı kullanılan son 2 penaltıda gole izin vermedi. Tecrübeli kaleci, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılan maçta Aleksandar Pesic'in penaltısını kurtarmıştı.

Galatasaray, Antalyaspor'a karşı son 13 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 13 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, sonraki 7 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 9 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray 28 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 13 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.

Antalya'da 7 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, rakibiyle Antalya'da yaptığı son 7 maçı da kaybetmedi.

Deplasmanda rakibiyle yaptığı son 7 maçta yenilmeyen sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 10 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 6 gole engel olamadı.