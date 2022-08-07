Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ev sahipliğinde İzmir’de düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya'ya finalde mağlup olarak Avrupa ikincisi olan 18 Yaş Altı Basketbol Erkek Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Seyircimizin muhteşem desteği ile büyük bir başarı elde eden genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."