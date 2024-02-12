Galatasaray savunmasıyla öne çıkıyor

Galatasaray, ligde 66 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Sarı kırmızılılar, bu sezon savunmadaki başarısıyla da göz dolduruyor.

Galatasaray, savunmada ligin en başarılı takımı durumunda. Okan Buruk'un ekibi, 25 karşılaşmada kalesinde yalnızca 14 gol gördü.

Galatasaray aynı zamanda 25 maçın 13'ünde kalesini gole kapattı. Bu maçların 12'sinde kaleyi Fernando Muslera korudu.

Günay Güvenç de, ligde 11'de başladığı Vavacars Fatih Karagümrük maçında gol yemedi. Galatasaray, son 10 lig maçında ise kalesinde sadece 5 gol gördü.

Okan Buruk'un öğrencileri bu süreçte, VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor, Yılport Samsunspor ve RAMS Başakşehir maçlarında rakiplerine geçit vermedi.

Galatasaray, bu sezon hücum grafiğiyle de dikkat çekti. Okan Buruk'un ekibi, maç başına 2,08 gol ortalamasına ulaştı.

Sarı kırmızılılar, 25 müsabakada attığı 52 golle, Fenerbahçe'nin ardından ligin en çok gol atan takımı oldu.