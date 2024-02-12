Çok Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 12.02.2024 12:05

İtalyan bisikletçi Piganzoli "Tour of Antalya"'dan memnun

Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) genel klasman birincisi Davide Piganzoli, yarışta kendisinin ve takımının performansından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

İtalyan bisikletçi Piganzoli "Tour of Antalya"'dan memnun
[Fotograf: DHA]

Polti-Kometa takımının 21 yaşındaki İtalyan bisikletçisi, organizasyonu değerlendirdi.

"Takımımın performansından dolayı çok mutluyum. Kendi performansım da çok iyiydi. Yarış için çok yoğun çalıştık. Sonuna kadar genel klasmandaki liderliğimizi korumaya çalıştık ve bunu da başardık."

"İlk günkü etap biraz daha sprinterler içindi"

Genç bisikletçi, Türkiye'ye ilk defa geldiğini aktardı.

"Gerçekten yolları çok beğendim. Burada geçirdiğim zaman da gerçekten hoşuma gitti. Etaplar da çok iyiydi. Bir tane zor etap vardı. Son etap da biraz zordu. İlk günkü etap biraz daha sprinterler içindi. Her şeye rağmen etapların üstesinden geldik ve iyi yarış çıkardık."

Piganzoli, ilerleyen dönemde Türkiye'de yeniden yarışlara katılmak istediğini dile getirdi.

"Takımım sadece temmuza kadar plan yaptı. O yüzden bu sene içinde Türkiye'de başka bir yarışa kesin katılırım diyemiyorum. Böyle bir ihtimal çıkarsa da katılmak isterim çünkü burayı gerçekten çok beğendim."

Turdaki diğer takımları da değerlendiren Piganzoli, "Birçok iyi takım burada yarıştı. Beni de sonuna kadar zorladılar ama limitimi de aşmadım." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Kadın futbolunda da zirve yarışı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:54
Van'da terör operasyonlarında 13 gözaltı
12:54
Bakan Özhaseki: 2 milyon 250 bin konutu dönüştürdük
12:44
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 28 bin 340'a yükseldi
12:43
İstanbul D-100 kara yolunda koşan köpek kamerada
12:42
Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail'in Refah kentine yönelik kara saldırısı felaket olur
12:33
Doğu'da kış, batıda bahar: Badem ağaçları çiçek açtı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
İstanbul D-100 kara yolunda koşan köpek kamerada
İstanbul D-100 kara yolunda koşan köpek kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ