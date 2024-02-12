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Spor
AA 12.02.2024 12:00

Kadın futbolunda da zirve yarışı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçiyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta geride kalırken, zirve mücadelesi Galatasaray ile Fenerbahçe Petrol Ofisi arasında geçiyor.

Kadın futbolunda da zirve yarışı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçiyor
[Fotoğraf: AA arşiv]

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet, bu sezon kadın futbolunda da yaşanıyor.

Haftaya lider giren Fenerbahçe Petrol Ofisi, Bitexen 1207 Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak zirvedeki yerini kaptırdı.

Bu sonucun ardından oynanan derbi maçta Beşiktaş JK United Payment'i 2-1'le geçen Galatasaray, bir hafta aranın ardından yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Liderliğin iki takım arasında el değiştirdiği ligde 20. hafta sonunda sarı-kırmızılı takım, 49 puanla zirvede yer aldı. Antalya deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe Petrol Ofisi, 48 puanla ikinci sıraya geriledi.

Bir maçı eksik son şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Beylerbeyi'nin ise 42'şer puanı bulunuyor.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Sonuçlar

Fatih Vatanspor-Trabzonspor: 2-0

ALG Spor-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 3-1

Bitexen 1207 Antalyaspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Hakkarigücü: 1-1

Beylerbeyi-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-3

Galatasaray-Beşiktaş JK United Payment: 2-1

Wulfz Fatih Karagümrük-Ataşehir Belediyespor: 2-2

Puan durumu

TAKIM O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 20 16 1 3 44 19 25 49
2.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ 20 15 3 2 50 12 38 48
3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 19 13 3 3 45 12 33 42
4.BEYLERBEYİ SPOR KULÜBÜ 20 13 3 4 43 12 31 42
5.ALG SPOR 20 12 4 4 37 22 15 40
6.BEŞİKTAŞ JK UNITED PAYMENT 20 10 2 8 33 21 12 32
7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK 20 8 6 6 37 24 13 30
8.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR 20 7 4 9 28 25 3 25
9.TRABZONSPOR 20 6 4 10 19 28 -9 22
10.HAKKARİGÜCÜ 19 6 4 9 25 40 -15 22
11.FATİH VATANSPOR 20 6 3 11 25 39 -14 21
12.AMED SPORTİF FAALİYETLER 20 4 7 9 24 35 -11 19
13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR 20 5 4 11 32 51 -19 19
14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR 20 4 6 10 16 33 -17 18
15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR 20 2 6 12 19 48 -29 12
16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR 20 1 2 17 9 65 -56 5
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