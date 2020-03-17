26 haftada 20 gol yiyen sarı kırmızılılar, Real Madrid'in ardından Avrupa'da en az gol yiyen takım konumunda.

Süper Lig'in son iki haftasında Demir Grup Sivassspor ve Beşiktaş ile berabere kalan Galatasaray, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Kalesinde 20 gol gören Sarı Kırmızılılar, "ligin en az gol yiyen takımı" konumunda. Galatasaray, Avrupa'nın en az gol yiyen takımları sıralamasında da ikinci sırada yer alıyor.

Listenin ilk sırasında 27 maçta kalesindeki 19 gole engel olamayan İspanyol ekibi Real Madrid var.

Sarı kırmızılılarda sezon başından beri savunmada farklı isimler forma giydi. Teknik direktör Fatih Terim, Mariano, Marcao, Donk ve Saracchi ile istikrar yakaladı.

Deneyimli teknik adam, bu dörtlüyle birlikte takımın savunma gücünü arttırdı, bu performans da istatistiklere yansıdı.

Galatasaray'ın az gol yemesindeki en büyük etken ise Fernando Muslera oldu. Yaptığı kritik kurtarışlarla takım arkadaşlarına güven veren Uruguaylı file bekçisi, 25 lig maçında 19 gol yedi.