Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Özhan Canaydın'ı andı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 11. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
"Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak hizmet ederek ömrünü Galatasaray'a adayan, Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 11. yılında saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz."
Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak hizmet ederek ömrünü Galatasaray'a adayan, Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 11. yılında saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz. #ÖzhanCanaydın pic.twitter.com/sCvTmoPhK3— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 22, 2021
Etiketler: Galatasaray
Sıradaki Haber
Beşiktaş 6 maç sonra puan kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz