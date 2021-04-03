Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray-Nesibe Aydın maçına koronavirüs engeli
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Galatasaray, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sarı-kırmızılı ekibin bugün Nesibe Aydın ile yapması gereken play-off yarı final maçı takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Kadın Basketbol takımı oyuncuları, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda iki oyuncunun daha sonuçları pozitif çıktı.
Bu sonuçlarla takımdaki toplam pozitif vaka sayısı 7'ye çıktı.
"Türkiye Basketbol Federasyonunun 'Basketbola Ger Dönüş Protokolü'ndeki ilgili madde uyarınca, takımımızın bugün oynayacağı Nesiba Aydın müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur pic.twitter.com/tHnI2zImVj— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) April 3, 2021
Etiketler: Koronavirüs Basketbol Galatasaray
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