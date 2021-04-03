Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Kadın Basketbol takımı oyuncuları, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda iki oyuncunun daha sonuçları pozitif çıktı.

Bu sonuçlarla takımdaki toplam pozitif vaka sayısı 7'ye çıktı.

"Türkiye Basketbol Federasyonunun 'Basketbola Ger Dönüş Protokolü'ndeki ilgili madde uyarınca, takımımızın bugün oynayacağı Nesiba Aydın müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir."