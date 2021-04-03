Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, milli takım kamplarında bulunan oyuncuların dönüşüyle taktik çalışmalara ağırlık verdi.

Teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, kalede ve defans dörtlüsünde köklü bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.

Altay Bayındır'ın önünde Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai ve Caner'in görev yapması bekleniyor.

Orta saha merkezinde ise küçük değişiklikler yaşanabilir. Bu bölgede Gustavo'nun yeri garanti. Milli takımdan formda dönen Ozan Tufan'ın , formayı Sosa'dan almasına kesin gözle bakılıyor.

Bu ikilinin önünde ise Pelkas yer alacak. Kanatlarda son haftalarda olduğu gibi Enner Valencia ve Osayi-Samuel'i oynatmayı planlayan Emre Belözoğlu, ileri uçta şans vereceği ismi ise henüz belirlemedi.

Belözoğlu, maç gününe kadar Samatta ile Thiam arasında tercih yapacak.