Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Nef'ten 6 ayrılık
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonda kadroda yer almayacak 6 oyuncu için teşekkür mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Vasilije Pusica, Isaiah Canaan, Maurice Ndour, Melo Trimble, Kerry Blackshear ve David Kravish'in fotoğrafı paylaşılarak, "Teşekkürler Aslanlar. 2021-2022 sezonu boyunca gösterdiğiniz özverili mücadele ve emekleriniz için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.
Teşekkürler Aslanlar!— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) July 12, 2022
2021/22 sezonu boyunca gösterdiğiniz özverili mücadele ve emekleriniz için teşekkürler! #ThankYouLions pic.twitter.com/Z0ym5Co5Gu
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri Basketbol
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