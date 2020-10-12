Galatasaray’da iç transfer devam ediyor. Sarı kırmızılı yönetim, devre arasında Muslera ve Marcao ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Yaşadığı uzun süreli sakatlıktan dolayı uzun süredir forma giyemeyen Muslera’nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Yönetimin, futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen Uruguaylı file bekçisine 2 yıllık yeni kontrat teklif edeceği öğrenildi.

Yeni sözleşmede 1 yıllık opsiyonun da bulunması beklenirken, Muslera'nın maaşında indirim yapacağı gelen haberler arasında.

Galatasaray’da iç transferdeki diğer hedef ise Marcao...

Yönetim, yaz transfer döneminde Avrupa kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği Brezilyalı stoperin de kontratını uzatmak istiyor.

2022 yılında sözleşmesi sona erecek Marcao'ya, 2 yıllık yeni bir kontratın teklif edileceği belirtildi.

Yıllık maaşı 850 bin euro olan 24 yaşındaki oyuncunun ücretine de zam yapılmasının gündemde olduğu ifade edildi.