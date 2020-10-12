Fenerbahçe'de Tisserand korkuttu
Fenerbahçeli Marcel Tisserand milli takımda sakatlık geçirdi. Tedbir amaçlı oyundan alınan Kongolu stoperin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Marcel Tisserand, Demokratik Kongo’nun Burkina Faso ile oynadığı maçta sakatlık geçirdi.
Karşılaşmaya 11’de başlayan Tisserand’ın bileği burkuldu ve oyuna devam edemedi. Kontrolleri yapılan Demokratik Kongolu stoperin durumumun iyi olduğu öğrenildi.
27 yaşındaki futbolcunun tedbir amacıyla oyundan alındığı da belirtti.
Wolfsburg’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Marcel Tisserand, sarı lacivertli formayla ligde forma giydiği 2 maçta da 90 dakika sahada kaldı.
Öte yandan sarı lacivertliler, milli takımdaki 14 oyuncusundan yoksun şekilde Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Sakatlığı bulunan Diego Perotti de antrenmanlara katılmıyor. Milli maç arası tamamlanınca Fenerbahçe'de Perotti dışında eksik kalmayacak.
Sarı lacivertli ekip, Süper Lig'in 5'inci haftasında Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.