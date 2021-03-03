Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Galatasaray MKE Ankaragücü deplasmanında
[Fotoğraf: AA]
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray'ı konuk ediyor.
Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacan maçı Halil Umut Meler yönetiyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 26 maç oynayan Galatasaray, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 57 puanla lider durumda bulunuyor.
MKE Ankaragücü ise ligde çıktığı 25 maçın 5'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 15'ini ise kaybetti. Başkent ekibi, 20 puanla 27. haftayı son sırada tamamladı.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Galatasaray MKE Ankaragücü Süper Lig
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