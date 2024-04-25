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Dünya
AA 25.04.2024 01:55

BM: Gazze'ye deniz koridoruyla yardım, kara yolundan yardımın yerine geçemez

BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, Gazze'ye deniz koridoruyla yardımın kara yolundan yardımın yerine geçemeyeceğini, ancak ilave destek sağlayabileceğini söyledi.

BM: Gazze'ye deniz koridoruyla yardım, kara yolundan yardımın yerine geçemez
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, New York'taki BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

En başından beri Gazze'ye insani yardımlar için kara yolunun önemine vurgu yaptıklarını anımsatan Kaag, "Bütün olay kara yoluyla yardımla ilgili. Kara yolu daha hızlı, daha az maliyetli ve daha kolay. Bu nedenle çabalarımızı kara yoluyla yardıma odaklamaya devam etmeliyiz." dedi.

Kaag, "Gazze'ye deniz koridoruyla yardım, kara yolundan yardımın yerine geçemez." diyerek, deniz yoluyla yardımın sadece ilave destek sağlayabileceğini dile getirdi.

Deniz koridoruyla yardımın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden gelecek ürünlerin güvenlik denetiminden geçtikten sonra ABD tarafından inşa edilen iskeleye geleceğini belirten Kaag, buradan dağıtımın öngörüldüğünü aktardı.

Kaag, BM'nin bu projeye dahil olması için bazı ön koşullar öne sürdüğünü kaydederek, bunların arasında işlevsel bir uyarı sistemi, Gazze'nin tümüne yardım dağıtabilme kabiliyeti, operasyonlara dair özgür seçim hakkı ve İsrail ordusuyla gerekli mesafenin sağlanması olduğunu dile getirdi.

Koordinatör Kaag, nihai hedefin Gazze'deki insanlara sürekli olarak ulaşabilmek olduğunu ifade etti.

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